В Челябинске трамвайчик будет курсировать в центре города по реке Миасс с посадкой от причала благоустроенной набережной. Для экскурсий заказано судно, безопасное при эксплуатации на мелководье и не разрушающее экологию реки. Во время поездки профессиональный гид будет рассказывать экскурсантам об истории города.

В Троицке маршрут протяженностью 17 км пройдет по рекам Уй и Увелька. Он предусматривает несколько остановок с высадкой туристов на берег и рассказами о достопримечательностях и истории города, говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба администрации Троицка уточняет, что средства на приобретение прогулочного катера и обустройство понтонных пирсов городу выделено из областного бюджета.