"Теперь после устройства наплавного моста здесь вновь появилась возможность пересекать границу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска Покровка будет работать с понедельник по субботу с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00. Выходной — воскресенье. Въезд транспортных средств в РФ прекращается в 18:00 по местному времени.

Международное сообщение между пунктами пропуска Покровка — Жаохэ (КНР) было приостановлено в период межсезонья.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в этом году из-за теплой погоды река долго не замерзала и натяжению понтонов мешали проталины.

Длина наплавного моста между пунктами пропуска "Покровка — Жаохэ" на реке Уссури составляет 460 метров. Переправа состоит из 11 понтонов — с российской стороны и 10 — с китайской.