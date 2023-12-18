"Принудительный спуск снежных лавин проводится в связи с лавинной опасностью. На период проведения работ для безопасности людей была временно приостановлена работа канатных дорог", — сказал Байчоров.

Он отметил, что заверишь все работы планируется за несколько часов. После этого работа горнолыжной инфраструктуры курорта будет возобновлена в полном объеме.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест.

Также на Домбае обустроена горнолыжная инфраструктура, состоящая девяти канатных дорог и 12 горнолыжных трасс разных категорией сложности общей протяженностью более 25 км.