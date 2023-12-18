В компании сообщили, что рекорд был зафиксирован 16 декабря, когда триколор длиной более 1,7 тыс. м и шириной 4,5 м был спущен со склона горы. Полотно весом 500 кг удерживали 350 сотрудников предприятий группы компаний "Азот" из Кемерово, Москвы, Татарстана, Башкирии, Иркутской и Волгоградской областей и волонтеры Таштагольского района.

"Задача была очень непростая — в суровых погодных условиях на склоне горы Зеленая, в окружении таежных лесов, на ветру, при минус 18 градусах развернуть флаг России", — процитировали в пресс-службе слова генерального директора КАО "Азот" Андрея Вишневского.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Оренбургской области в августе 2023 года. Тогда длина полотна составила 1588 метров при аналогичной ширине.