Так, на самолетах было перевезено 5 млн 599,404 тыс. человек (рост на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузоперевозки самолетами выросли на 14,5% — до 13,07 тыс. тонн. Производственный налет увеличился на 8,4% и превысил 146,172 тыс. часов. Вертолетами перевезено 581,7 тыс. пассажиров (рост на 13%) и 81,157 тыс. тонн грузов (рост на 13,9%). В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".