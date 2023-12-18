"В результате проведенных с китайской стороной переговоров для граждан Киргизии упрощается порядок выдачи виз КНР", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, с 17 декабря отменяется требование об обязательной предварительной электронной записи для подачи документов на получение визы. Консульский отдел посольства будет принимать соискателей виз в порядке живой очереди в установленные дни и часы приема.

Также отменяется требование о представлении приглашения от китайской стороны со специальным штрих-кодом для бизнесменов и предпринимателей из Киргизии, а также для киргизов, направляющихся в Китай в целях осуществления деловой поездки, участия в культурных, научных, образовательных мероприятиях.

В МИД напомнили, что с 7 ноября не требуется консульская легализация киргизских документов, предназначенных для использования на территории Китая, при наличии апостиля.