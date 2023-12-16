Как сообщили в Минкультуры РФ по итогам прошедшей презентации музейных планов, в марте в Главном здании музея откроется выставка "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко". Запланированный проект станет первой выставкой итальянского натюрморта, проходящей в России. При этом, как отметили в музее, в музейных собраниях России хранится большое число произведений высокого художественного уровня, которые практически неизвестны даже специалистам, а их авторство во многих случаях определяется ошибочно, они и легли в основу выставки.

Всего посетителям будет представлено свыше 60 произведений из крупнейших российских собраний: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Пермской государственной художественной галереи и других.

Посетители увидят работы мастеров эпохи барокко, представляющих разные местные школы и направления. Это неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, Паоло Порпора, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, прозванного Мальтезе, Микеланджело Черквоции, флорентинец Якопо Кименти да Эмполи, а также художники, работавшие на севере Италии, в Генуе, Венеции, городах Ломбардии и Эмилии-Романьи.

В июне в Главном здании откроется выставка архитектурной графики и живописи "Три времени Рима", которая посвящена изменению римского архитектурного ландшафта и смещению акцентов в его изображении.

В октябре откроется выставка о специфике фламандского натюрморта XVII века. В фокусе выставочного проекта должны оказаться знаковые образцы творческого наследия выдающегося фламандского мастера натюрморта, Франса Снейдерса, дополненные картинами и рисунками его предшественников, современников и последователей. Представляется необычайно важным для научного сообщества и привлекательным для широкого зрителя впервые собрать вместе все работы Снейдерса, хранящиеся в России. В общей сложности предполагается показать более 80 экспонатов, отражающих основные этапы развития фламандского натюрморта, отмечается в сообщении.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея пройдет выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство". Сергей Щукин, как напомнили в Пушкинском музее, также был обладателем произведений старых мастеров, многочисленных артефактов культуры Древнего Египта, цивилизаций Китая и Японии, коллекции фарфора, древних русских икон.

Предстоящий выставочный проект будет представлять собой путешествие по цивилизациям и странам: Древний Египет, Китай и Япония, Европа эпохи барокко, наследие русской усадебной и религиозной культуры XVII-XIX столетий. Состав обнаруженных памятников делает возможным впервые за столетие с точностью реконструировать важные моменты диалога между различными культурами, которые происходили более ста лет назад в интерьерах щукинского дома, информирует Минкультуры РФ.