"В Южном флигеле музея-заповедника "Горки Ленинские" открылся выставочный проект "Здравствуй, Дедушка Мороз!". Хронологические рамки представленной коллекции можно определить с середины 1930-х до конца 1980-х годов — это время становления и расцвета советской елочной промышленности", — говорится в сообщении.

На выставке — более 200 экспонатов, из них около 50 фигурок Деда Мороза и Снегурочки из ваты, папье-маше, опилок, стекла, картона, полимерных материалов. Посетители увидят технологический процесс изготовления фигур зимних волшебников, узнают, чем московский Дед Мороз отличался от ленинградского.

Кроме того, на экспозиции представлены открытки, елочные украшения из стекла, картона, ваты, а также другие аксессуары новогоднего торжества — маски, серпантин, хлопушки — из частных коллекций.

Выставка продлится до 31 января 2024 года.