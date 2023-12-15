Так, открываются рейсы из Минеральных Вод в Иваново. Вылет из Минеральных Вод будет по понедельникам 23:45, посадка в Иваново — в 3:05, в обратном направлении — вылет из Иваново по средам в 4:05, посадка в Иваново — в 7:40. Для каждого аэропорта указано местное время.

Кроме того, с 15 января "Азимут" начинает полеты в Кемерово из Минеральных Вод с посадкой в Уфе.

Рейс будет выполняться еженедельно по графику: вылет из Минеральных Вод — по понедельникам в 22:50, посадка в Уфе — в 3:35, вылет из Уфы — в 4:35, посадка в Кемерово — в 9:30 во вторник, вылет из Кемерово — по вторникам в 10:30, посадка в Уфе — в 11:40, вылет из Уфы — в 12:35, посадка в Минеральных Водах — в 13:55.

С 5 января "Азимут" запускает рейсы из Сочи в Магас (Ингушетия). В период зимней навигации рейс будет выполняться еженедельно по пятницам по графику — вылет из Сочи в 10:20, посадка в Магасе в 11:40, в обратном направлении вылет из Магаса в 12:40, посадка в Сочи в 13:55.

В период весенне-летней навигации с 31 марта по 20 октября 2024 года рейсы в Магас из Сочи будут выполняться по воскресеньям.