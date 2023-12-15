"На экспозиции представлены произведения прославленных отечественных художников. Среди них мастера русского авангарда Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Василий Рождественский, Роберт Фальк, Александр Тышлер, художники-академики Евсей Моисеенко, Зураб Церетелли, Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко", — говорится в сообщении.

Помимо живописных работ в экспозиции можно увидеть скульптуру и декоративно-прикладное искусство ведущих отечественных мастеров — Лазаря Гадаева, Андрея Древина, Анатолия Камардина, Валерия Малолеткова. Выставка будет работать до 17 марта.

Как сообщалось, в Туле открыли новое фондохранилище Тульского музейного объединения на 220 тыс. экспонатов. Частью фондохранилища является выставочное пространство "Фонд искусств".

С инициативой строительства фондохранилища в 2019 году выступил губернатор Алексей Дюмин. В марте 2020 года градостроительно-земельный совет при правительстве Тульской области одобрил проект строительства пятиэтажного фондохранилища для областного музея изобразительных искусств. Общая площадь здания — более 5,5 тыс. кв. м, из которых 700 отведены под выставочные площади.

Рядом располагается Тульский музей изобразительных искусств (областной художественный музей), который был открыт в 1919 году. Основой его собрания послужили фонд Палаты Древностей, образованной в 1884 году, и национализированные после революции произведения искусства из дворянских поместий Тульской губернии — Олсуфьевых, Бобринских, Гагариных, Урусовых и других.

В настоящее время в фондах музея хранится более 25 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX веков, крупнейших русских и советских художников XVIII-XX веков.

Посетители музея могут увидеть подлинные полотна русских живописцев Боровиковского, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Поленова, Кустодиева, Серова, Коровина, Кончаловского, Малевича, Кандинского, а также западноевропейских мастеров.