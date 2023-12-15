В частности, в деревне Противье Весьегонского округа планируется открыть сельхозпредприятие для разведения уток, обустроить рыбацкую деревню, фермерское пространство, кемпинг и глэмпинг-парк.

В Осташковском округе будет расширяться уже действующий туристический комплекс "Старый Сиг".

Также поддержано предоставление участка в Зубцовском округе под размещение парка активного отдыха, на территории которого откроют тир, стрельбище и экстрим-парк, где гости смогут играть в пейнтбол, лазертаг, страйкбол.

"Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Она затрагивает все муниципалитеты региона. Преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны", — приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.