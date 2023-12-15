"Жителей и гостей Тульской области ждет более 140 мероприятий во всех 122 музеях региона — новогодние выставки, музейные елки, балы, театральные представления и многое другое", -отметили в пресс-службе.

Сообщается, что с 16 декабря в Тульской области стартуют проекты ведущих федеральных музеев страны.

Так, в этот день Центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина откроет планшетную выставку "Майя Плисецкая. Арена Жизни" в Алексинском художественно-краеведческом музее, а 20 января — выставку "Золотой век Юрия Григоровича" в Ясногорском центре культуры и досуга.

Центральный музей современной истории в субботу откроет в Щекинском краеведческом музее выставку "История новогодней открытки". В декабре откроются экспозиции "Карандашом, пером и кистью" в музее В.М. Мясищева в Ефремове, и "Донбасс — Россия. История и современность" — в Музее обороны Тулы.

На открытии Центра культурного развития в Веневе Государственный исторический музей представит выставку новогодних открыток.

До конца декабря можно будет познакомиться с проектами Всероссийского музея декоративного искусства: "Шедевры художественных промыслов России" в культурно-инновационном центре "4338" в Одоеве, "Тонкое искусство. Кружево и стекло" в Белевской межпоселенческой библиотеке им. В.А.Жуковского и "Искусство повседневности" в городском доме культуры Новомосковска.

Выставка "Наука — это красиво", организованная Политехническим музеем и НИИ "Курчатовский институт", откроется в ДК машиностроителей в Узловой 28 декабря.

С 22 декабря можно будет познакомиться с дворянскими и народными традициями празднования года на музейной елке в филиале Государственного исторического музея.

Кроме того, с 25 декабря по 7 января в Музейном квартале Тулы состоится "Фестиваль креативных елок — 2024", а дом культуры "Ясная Поляна" 27-29 декабря покажет музыкальные спектакли.

В Доме Дворянского собрания областного центра 4 января пройдет концерт "Рождество в Дворянском", а 7 января — Рождественский бал.

В конце января в музее-усадьбе "Дворяниново" откроется новая современная экспозиция.

Как сообщалось, старт проекту "Музейная зима в Туле" был дан 13 декабря. В Фонде искусств — новом музейно-выставочном пространстве в здании фондохранилища регионального Музейного объединения — открылась выставка "Шедевры XX века".

С мая по сентябрь в Тульской области был реализован проект "Музейное лето в Туле", мероприятия которого посетили более 1,5 млн человек.