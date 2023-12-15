"Сегодня мы отправляемся в сказочное "Путешествие в Рождество" уже в десятый раз — с 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок", — написал Собянин в своем блоге в пятницу.

"Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам — в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне Cпециальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков", — сообщил Собянин.

Собянин рассказал, что в текущем году запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние ёлки и другие активности.

"В 2023 г. наше путешествие будет не только рождественским, но и историческим. На фестивальных площадках гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус — история московского чаепития", — отметил он.

По словам Собянина, будут установлены праздничная иллюминация и яркие арт-объекты, из которых самый большой — 20-метровый новогодний шар. В этом году он будет расположен на Поклонной горе. Помимо него фестивальные площадки украсят тысячи километров гирлянд с миллионами светодиодов.

Гостей ожидают театрализованные представления: классические, иммерсивные театры-балаганы и театр теней. Для детей Дед Мороз и Снегурочка проведут более 1,5 тыс. новогодних представлений. Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тыс. различных мастер-классов и активностей.

Собянин также отметил, что в рамках фестиваля в текущем году расширена география катков, их будет 23. Помимо фестивальных площадок, будут также организованы катки, залитые на спортивных объектах и в парках.