Увеличение числа авиаперевозок было зафиксировано во всех странах Евросоюза, при этом наиболее существенный подъем произошел в Ирландии — в 3,6 раза, а также в Словакии и Финляндии — втрое. Наименьшие темпы повышения были отмечены на Кипре (+69%), в Болгарии (+74%) и в Греции (+80%).

Доля авиаперевозок между странами ЕС составила 37% от общего объема (в 2022 году — 38%), за пределы этих государств — 47% (39%). На внутристрановые перелеты пришлось 16% (23%).

Топ-5 аэропортов Евросоюза в 2022 году не изменился, и во всех был зафиксирован существенный рост, отмечается в сообщении Eurostat.

Парижский Шарль-де-Голль перевез 57,5 млн пассажиров (+119%), амстердамский Скипхол — 52,5 млн (+106%), мадридский Барахас — 49,8 млн (+115%). Число авиапутешественников в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) выросло на 97% — до 48,8 млн человек, в Эль-Прат (Барселона, Испания) — на 123%, до 41,2 млн.

Воздушная гавань Лиссабона показала самый значительный среди топ-10 прирост пассажиропотока — на 184%, до 34,6 млн человек. В десятку вошли также аэропорты Мюнхена, Рима, Пальма-де-Мальорки и парижский Орли.