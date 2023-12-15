Церемония награждения состоялась в рамках конференции "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО" в северной столице.

Победителем в категории "свадебный сувенир" стало ситечко для чая. Лучшим образовательным сувениром признали настольную игру-ходилку о Петербурге, деловым — шелковый платок с авторским принтом, гастрономическим — музыкальная шкатулка с шоколадом.

Лучшим креативным сувениром стала коллекция дождевиков от студентов академии им.Штиглица. Победу за идею нового сувенира присудили коллекции домашней обуви по мотивам картин Малевича, Овчинникова и с оригинальным дизайном.

В общей сложности на конкурс поступило более 130 заявок. В состав жюри вошли представители региональных органов власти, эксперты туриндустрии, общественные деятели, представители сфер медиа, культуры и искусства.

Как сообщалось, конкурс "Новая культура сувениров" был объявлен в начале ноября 2023 года по инициативе правительства Петербурга для продвижение туристического потенциала города, развития локальных креативных сувениров и поддержки производителей продукции, транслирующей культурный код территории.

Победители будут представлять официальную сувенирную линейку комитета по развитию туризма в 2024 году. Остальные лауреаты будут представлены во всех городских туристско-информационных центрах.