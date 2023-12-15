"Башня открыта с конца 2021 года, но именно новогоднее убранство мы делаем впервые, следуя современному тренду, согласно которому новогодняя сказка должна присутствовать везде. В этом году можно попасть внутрь башни и почувствовать новогоднее настроение с порога и до смотровой площадки", — сказала она в ходе пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Новогодние ели, огни, силуэты скандинавских домов останутся в башне до конца января, уточнила Погорецкая.

Думская башня была возведена на рубеже XVIII-XIX веков по указу императора Павла I итальянским архитектором Джакомо Феррари в стиле доминант, характерных для главных торговых площадей европейских городов.

Как уточнили в "Чайковском", на протяжении своей истории Думская башня активно использовалась в дни праздников и торжеств: ее украшали иллюминацией, декорировали, делали частью причудливых инсталляций. Так, праздничный декор появлялся на башне в дни коронаций императоров Александра III и Николая II, визитов президентов Франции Эмиля Лубе и Раймона Пуанкаре, а также в ознаменование 200-летия Петербурга и 300-летия дома Романовых. В советское время традицию также продолжали, украшая башню в дни революционных праздников.

Смотровая площадка башни расположена на высоте 47 метров, для подъема на нее необходимо преодолеть 233 ступеньки. Оттуда открывается вид на основные достопримечательности Петербурга.

"В этом году порядка 30 тыс. человек уже посетили башню. При этом одновременно находиться на смотровой площадке могут не более 12-15 человек. Персонал контролирует циркуляцию людей, чтобы все было безопасно", — подчеркнула Погорецкая.

Сразу после постройки на башне появились часы, которые были заменены на новый механизм в 1880-х годах: городская управа заплатила 3,5 тыс. рублей за новые часы Фридриху Винтеру, чей торговый дом находился на углу Невского и Литейного проспектов. Механизм соединили с колоколами, и теперь куранты на Невском проспекте бьют ежечасно.

После музейной реставрации с 2007 по 2014 год часам вернулась точность хода, их ежедневно заводят вручную, механизм доступен для осмотра изнутри. Как уточнила Погорецкая, встретить Новый год непосредственно под механизмом "невских" курантов не получится, однако 31 декабря попасть в башню можно будет до 22:00.

Думская башня объединила в ансамбль прилегающие к ней здания Думы и Серебряных рядов, которые в дальнейшем неоднократно перестраивались, в то время как основная часть башни сохранялась в неизменном виде.

Уточняется, что доминанту использовали также как пожарную каланчу: на смотровой площадке дежурили наблюдатели, система флагов, шаров, крестов и фонарей позволяла обозначить часть города, где вспыхнул пожар. Зимой флаги на башне информировали горожан о сильных морозах, существовали сигналы, позволявшие гимназистам остаться дома.

В 1839 году Думская башня стала звеном самой длинной в мире линии оптического телеграфа. Линия протяженностью в 1,2 тыс. км обеспечивала связь столицы империи с западными окраинами: сигнал из Петербурга до Варшавы в хорошую погоду доходил за 15 минут.