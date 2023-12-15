"Мы делаем не первую попытку продать этот объект культурного наследия. Интересанты есть, но дойдут ли они до конкурса, не испугаются своих последующих обязательств по его охране — сказать трудно", — отметил Маслов.

По его словам, будущий собственник должен будет обязан до конца 2025 года подготовить проектную документацию и до 30 сентября 2027 года выполнить работы по ремонту и приспособлению форта к современному использованию. До окончания восстановления владельцу необходимо обеспечивать сохранность форта, ограничить доступ к нему, провести уборку и благоустройство территории.

"За этими обязательствами скрыта большая и ответственная задача. И главная ее проблема заключается в попытке остановить натиск моря на форт, стоящий на берегу оконечности Балтийской косы. Стихия морских штормов безжалостна к береговой линии и даже мощным крепостным стенам. Еще десять лет назад морские волны не разбивались о форт. И это — наша большая боль", — подчеркнул Маслов.

Он добавил, что вместе с фортом на продажу выставлен участок земли площадью 5,6 га. Начальная стоимость исторического объекта определена в 902,5 тыс. рублей.

"Мы понимаем всю сложность вопроса сохранения форта. Власти намерены оказывать самую разную и реальную поддержку тому, кто купит этот объект", — заключил руководитель службы.

Форт "Западный" был построен в 1869-1871 годах на косе Фрише-Нерунг (ныне Балтийская" и входил в комплекс крепостных сооружений порта Пиллау (ныне Балтийск). В 2007 году форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.