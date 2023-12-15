Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"Средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок. Всего в 2023 году на эту программу с учетом ранее выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Программа субсидирования авиаперевозок льготников из удаленных и труднодоступных пунктов Дальнего Востока была запущена в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России. Право на билеты по специальным тарифам имеют, в том числе, граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи.