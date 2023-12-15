"Как президент этой страны я с большим удовольствием объявляю о решении правительства. С января 2024 года Кения станет безвизовой страной. Этот шаг предпринят на фоне прогресса в упрощении въезда или отмене виз другими странами", — цитирует издание президента страны Уильяма Руто.

По словам президента, для реализации новой политики была разработана цифровая платформа, на которой путешественники должны будут получить электронное разрешение на въезд в Кению.

Как отмечает портал, новая визовая политика – часть процесса глобализации Кении и открытия границ для роста социально-экономического развития страны.

В настоящее время россияне для посещения Кении должны оформить электронную визу за $50.