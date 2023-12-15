"Мы развиваемся, в текущем году при поддержке правительства РФ, министерства транспорта, властей Крыма за счет долгосрочного кредита смогли приобрести 130 новых пассажирских вагонов и на этом не собираемся останавливаться, потому что туристический поток растет. В ближайшие три года, в горизонте трех лет, мы планируем приобрести еще порядка 300 новых пассажирских вагонов", — сказал Ганов.

Он поблагодарил президента страны за внимание к крымскому направлению. "Нам остается только обеспечить качественную перевозку всех пассажиров в направлении Крыма", — добавил Ганов.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2022 году увеличила пассажироперевозки на крымском направлении на 85%.

ГСЭ зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва-Петербург. Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.