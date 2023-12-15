"Авиакомпания "Россия" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршруту Красноярск — Гоа с частотой выполнения полетов 3 рейса в неделю", — сказано в материалах.

В текущем зимнем расписании "Аэрофлот" совершает рейсы из Красноярска по 24 направлениям, сообщала компания. Собственные прямые рейсы авиакомпании выполняются в Москву, Бангкок и на Пхукет. "Россия" летает в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алма-Ату, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент и Харбин.

В 2024 году "Аэрофлот" ожидает роста перевозок из Красноярска более чем на 40% — до 1,9 млн пассажиров, из них 1,2 млн — без учета рейсов в/из Москвы и Санкт-Петербурга. Маршрутную сеть планируется расширить до 33 направлений, включая 24 внутренних. Число самолетов, базирующихся в красноярском аэропорту, как ожидается, вырастет с 6 до 11, затем, к летнему расписанию, до 12 штук. Это будут лайнеры "России": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые — Airbus A319.