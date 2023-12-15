"Премия вручалась в 19 номинациях, на победу претендовали 306 компаний, представлявших почти все регионы России. Победителей сначала определяло онлайн-голосование, а затем экспертное жюри, в состав которого вошли больше ста профессионалов рынка MICE&BT", — сообщают организаторы.

Начиная с 2021 года каждый год церемония награждения проходит в разных городах. В этом году она состоялась в Меншиковском бастионе Петропавловской крепости и была приурочена к двум мероприятиям — II Всероссийскому Форуму "Развитие делового туризма в регионах России" и Петербургскому международному туристического форуму TRAVEL HUB-2023, проходившим одновременно на нескольких площадках города.

Среди лауреатов премии – отели "Рэдиссон Блу Олимпийский Москва" как лучшая конгрессная гостиница категории 5* и "Азимут Сити Отель Санкт-Петербург" как лучшая конгрессная гостиница категории 4*. Лучшей конгрессной гостиницей в аэропорту стал Cosmos Selection Moscow Sheremetyevo Airport Hotel.

Лучшими площадками для мероприятий среди объектов культуры стали "Дворец конгрессов" в Санкт-Петербурге и крепость Нарын-Кала в Дагестане, а среди объектов промышленности – кондитерская фабрика "Пермская" в Перми. Лучшими площадками для мероприятий среди курортов стали Роза Хутор и Курорт Красная Поляна в Сочи.

Премию получил также ресторан "Тэнгис" в столице Бурятии Улан-Удэ как лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий. Лучшими организаторами конференций, инсентив программ и бизнес-путешествий названы соответственно компании "Империя Форум" из Санкт-Петербурга, "Арт-Тур" из Москвы и "Аэроглобус Бизнес Трэвел" из Москвы.

Лучшим конгрессно-выставочным центром России назван "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Лучшим региональным офисом в сфере развития и продвижения дестинации – АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы". Лучшим туристско-информационным центром (ТИЦ) в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч – Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.