Полет выполнен из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край).

Ранее в администрации Краснодарского края сообщали, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря.

Согласно сообщению Росавиации, выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов. Полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована", — приводятся в сообщении слова руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Отмечается, что инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта во время его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 1,54 млрд рублей.

В случае открытия аэропорта, "Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар. О возможности возобновления рейсов после новогодних праздников, в случае открытия авиаузла, сообщала и авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.