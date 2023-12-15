Рейс будет выполняться по пятницам по графику — вылет из Уфы в 06:50 по местному времени, посадка в Тбилиси в 08:50, в обратном направлении вылет из Тбилиси в 09:50, посадка в Уфе в 13:40.

Отмечается, что рейс открывается в связи с развитием маршрутной сети из столицы Башкирии.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, сейчас прямых рейсов по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.

Как сообщалось, авиакомпания "Азимут" намерена увеличить количество направлений из Уфы, соответствующие планы обсуждались руководством перевозчика с главой Башкирии Радием Хабировым на полях Петербургского международного экономического форума. Так, до конца 2023 года планировалось запустить рейсы в Кемерово, Тель-Авив, а также в Тбилиси.