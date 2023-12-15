"Сегодня аэропорт проводит тренировку технического рейса, все службы работают в штатном режиме. Мы готовы к возможному возобновлению полетов в аэропорт, ожидаем решения авиационных властей", — сказал он.

Он не назвал возможную дату открытия аэропорта, отметив, что возможно будут выполняться еще технические полеты.

Как сообщалось, в пятницу авиакомпания "Азимут" совершит технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщали, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря. В случае открытия аэропорта, "Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар. О возможности возобновления рейсов после новогодних праздников, в случае открытия авиаузла, сообщала и авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.