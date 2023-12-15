"На территории Калининградской области немало исторических мест и памятников, связанных с эпохой Наполеоновских войн. Предложение о создании у нас филиала музея-заповедника "Бородинское поле" родилось при подписании в апреле 2023 года соглашения о сотрудничестве министерства культуры и туризма области и этого федерального музея", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время идет поиск площадки и здания для размещения музея.

Так, одним из мест может стать территория бывшей усадьбы "Штилитцен — Жиляйтшен" в поселке Нагорное Черняховского района. Она имеет прямое отношение к российскому полководцу, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклай-де-Толли, которому здесь установлен памятник.

В пресс-службе отметили, что, по мнению министра культуры и туризма области Андрея Ермака, расположение будущего музея должно быть удобно с точки зрения организации новых туристических маршрутов и доставки туда гостей.

Поэтому, сообщили в пресс-службе, рассматриваются все возможные варианты, которые должны быть согласованы с музеем и министерством культуры РФ.

В настоящее время на территории региона есть несколько памятников, посвященных событиям, а так же историческим личностям эпохи Наполеоновских войн. Это два памятника Барклай-де-Толли в городе Черняховске и в его окрестностях. Также есть памятники русским воинам, павшим при Прейсиш-Эйлау, Фридланде и многие другие.