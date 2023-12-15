"Новый музей станет филиалом московского Политехнического музея, с которым подписано соглашение о сотрудничестве", — говорится в информации властей.

Музей разместится в двухэтажном особняке в историческом центре города. "Это здание принадлежало городскому голове, купцу Григорию Сметанину, а сейчас является памятником архитектуры регионального значения", — добавили в пресс-центре.

В настоящий момент в особняке ведется реставрация. Ремонтно-восстановительные работы предполагается закончить к марту будущего года. В том же году откроют и сам музей. Одна из его экспозиций будет посвящена развитию науки и инженерных технологий в Новгородской области.

Инициаторы создания нового музея надеются, что он станет своеобразным Домом науки и послужит популяризации научно-технических знаний среди местной молодежи. Здесь будут организованы мастерские для школьников.