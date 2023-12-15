"Для Минэка это был такой первый полноценный год, когда мы выполняли функцию регулятора отрасли. Он был для нас очень насыщенный, мы системно переосмысливали вместе с отраслью развитие туризма. Главное, мы определили, куда движемся. У нас есть четкий план и до 2030 года видение развития отрасли. Вслед за ростом спроса на внутренний туризм мы действительно переориентировали и максимально наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляем регуляторику. Параллельно мы занимались стратегией и подготовили предложения по продлению нацпроекта", – сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с членами Российского союза туриндустрии (РСТ) на полях выставки-форума "Россия".

Как отметил министр, до конца года планируется утвердить дорожную карту трансформации делового климата в туризме.

"Собрали все "барьеры", которые есть в отрасли, изучили это с отраслевыми специалистами. Дорожная карта, где 22 мероприятия, уже в правительстве, ожидаем, что в ближайшее время, до Нового года, соответствующее распоряжение будет подписано. Это нам даст мощный толчок в 1 квартале подготавливать нормативные акты и снимать "барьеры", — пояснил Решетников.

Он добавил, что сейчас ко второму чтению готовится законопроект о регулировании гостевых домов.

"С МВД и Минсельхозом нам удалось добиться очень значимых решений по упрощению допуска к управлению снегоходами. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, когда снегоходы, которые будут даваться в аренду, в пользование, можно будет использовать, имея на руках права категории А и В, при условии, что не выезжаешь на дороги общего пользования. Мы легализуем тем самым бизнес сдачи снегоходов в аренду", – заявил Решетников.

На встрече министр также анонсировал запуск обновленного национального туристического портала. Его презентация пройдет перед Новым годом.