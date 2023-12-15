"На сегодняшний день инвестиционный портфель Сочи приблизился к половине триллиона рублей (500 млрд руб. — ИФ). Это достаточно большая цифра не только по Сочи, но и в целом по стране. Принимаются все меры по архитектурной застройке курорта, а также возведению квалифицированных средств размещения уровня 4-5*. Тогда будет увеличиваться загрузка. По нашим подсчетам, в Сочи к 2030 году она достигнет 10 млн туристов в год", — сказал руководитель департамента.

Он отметил, что в настоящее время в Сочи работают 154 крупных средств размещения на 75 тыс. мест и 640 средств размещения на 150 тыс. человек. При этом, 2,5 тыс. номеров работают по системе "все включено".

"Планируется по генплану создать дополнительно 70 тыс. номеров", — добавил Ярыш.

По его словам, в зимнем сезоне в Сочи пройдет 250 событийных мероприятий, в том числе посвященных 10-летнему юбилею Олимпиады 2014 года.

Ранее сообщалось, что рост турпотока в Сочи в 2023 году составил 6% по сравнению с прошлым годом. Горнолыжный сезон в Сочи стартовал 1 декабря.