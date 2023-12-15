"Мы ожидаем, что в декабре компания может перевезти 3,2-3,8 млн пассажиров. Таким образом, общий объем перевозки за 2023 может составить около 47 млн пассажиров", — сообщил агентству аналитик "Ренессанс капитала" Николай Голотвин.

По оценке аналитика "Синары" Матвея Тайца, годовой пассажиропоток группы составит 47,4 млн человек.

В январе "Аэрофлот" анонсировал, что рассчитывает перевезти по итогам 2023 года 43,5 млн человек, что на 7% больше, чем в 2022 году. В июле прогноз был улучшен до 45,2 млн человек (+11% г/г).

Как сообщалось, за 11 месяцев группа перевезла 43,6 млн человек (+16% г/г), таким образом, для выполнения текущего прогноза в декабре ей нужно перевезти всего 1,6 млн пассажиров. Для сравнения — в декабре 2021 года пассажиропоток группы составил 3,6 млн человек (данные за декабрь 2022 года компания не публиковала).

В 2024 году "Аэрофлот" планирует перевезти не менее 47 млн человек, сообщал в сентябре гендиректор компании Сергей Александровский. Пропорция перевозок по международным и внутренним рейсам будет примерно как в этом году — 20% и 80% соответственно, говорил он. Аналитики считают, что общий результат может оказаться лучше заявленного "Аэрофлотом".

"При сохранении сильного внутреннего спроса, на наш взгляд, цель на 2024 год может быть пересмотрена до 48,5-49 млн пассажиров, — отметил Голотвин. — Касаемо международных перевозок, мы ожидаем замедления темпов роста объемов ввиду исчерпания перспективных направлений перелетов". При сохранении текущих ограничений на международные перелеты объем перевозок в этом сегменте выйдет на плато к концу 2024 — середине 2025 года, считает аналитик.

"Прогноз на 2024 год может быть повышен, но не думаю, что радикально — с учетом ситуации с новыми воздушными судами (их получение ограничено санкциями — ИФ) и очень высокими показателями загрузки кресел по итогам 11 месяцев (87,8%)", — сказал "Интерфаксу" Тайц, подчеркнув, что это максимальное значение за последние 10 лет.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.