"Созданное курортом мобильное приложение позволит сократить время ожидания спуска и подъема на канатных дорогах курорта, что, как ожидается, уменьшит очереди в пиковые периоды", — сказал гендиректор.

Он пояснил, что в пиковые периоды у основных канатных дорог курорта бывают очереди. Для их ликвидации прежде всего были созданы специальные коридоры для зон ожидания, а также привлечены волонтеры для информирования гостей о том, какими подъемниками лучше пользоваться.

"В этом сезоне начинаем тестировать специальное мобильное приложение "Роза Хутор. Пробки", которое станет следующим шагом для регулирования потоков на канатных дорогах", — рассказал Белокобыльский.

По его словам, курорт "Роза Хутор" обладает самой большой в России зоной катания — 105 км трасс, действуют 32 подъемника. Туристический поток составляет около двух миллионов гостей в год.

"В новом мобильном приложении использованы технологии искусственного интеллекта, которые на основе многолетнего опыта работы курорта и накопленных статистических данных анализируют ситуацию и составляют прогнозы по времени ожидания у разных подъемников. Информация обновляется каждые 10-15 минут", — отметил гендиректор.

Он сообщил, что на экране смартфона гости смогут увидеть, какие канатные дороги и подъемники менее загружены не только в текущий момент, но и в конкретное время, например, через полчаса. Это позволит туристам выбирать трассы и зоны катания, а также лучше планировать свое время.

Кроме того, в мобильном приложении можно будет бесплатно забронировать конкретное время для спуска и подъема на основной канатной дороге "Олимпия" и подойти к назначенному часу без ожидания.