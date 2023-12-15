"На сегодняшний день рост турпотока в Сочи в 2023 году по отношению к прошлому году составил 6%, до 7,6 млн человек", — сказал руководитель департамента.

Он отметил, что ранее по итогам года планировалось принять 7,4 млн туристов.

"Мы (власти — ИФ) видим, что курорт пользуется огромным спросом. В этом зимнем сезоне мы ожидаем от 300 тыс. гостей. Мы видим это по системе бронирования и по загрузке нашего аэропорта, который на новогодние праздники примет порядка 500 тыс. человек", — подчеркнул Ярыш.

По его словам, средняя загрузка по Сочи на новогодние праздники составит не менее 70%, а в горном кластере — 90%.

"Создан круглосуточный оперативный штаб, который будет рассматривать комплекс вопросов и взаимодействие с туристами", — добавил Ярыш.