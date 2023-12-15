"Для XIX века "оживление" сказок связано, главным образом, с музыкальным театром. Так, один из разделов выставки посвящен балетам П.И. Чайковского "Спящая красавица" и "Щелкунчик". Посетители увидят эскизы костюмов, афиши и информационные материалы о первых постановках шедевров композитора, более поздние эскизы декораций и костюмы, принадлежавшие знаменитым исполнителям", — отмечают в пресс-службе.

В экспозиции также представлены материалы, показывающие разные этапы подготовки мультфильмов "Винни-Пух и все-все-все" и "Каникулы Бонифация", музыку к которым написал Моисей Вайнберг, "Колобок" с музыкой Родиона Щедрина, "Маугли" в музыкальном оформлении Софии Губайдуллиной. Также на выставке есть эскизы и раскадровки двух мультфильмов на сюжет симфонической сказки С.С. Прокофьева "Петя и волк".

Кроме того, музей представит мультфильм "Щелкунчик" режиссера Бориса Степанова на музыку П.И. Чайковского. Экспонаты для этого раздела передал Государственный центральный музей кино.

Министерство отмечает, что выставку будет сопровождать событийная программа, включающая экскурсии, игровые и музейные занятия, специальные мероприятия.