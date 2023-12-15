"В связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту "Иркутск — Бангкок (Суварнабхуми)". По предварительной информации, вылет рейса состоится в 20:00 15 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

На онлайн-табло аэропорта Иркутска указано, что вылет самолета Boeing 737-800 этим рейсом планировался в 10:10 местного времени.