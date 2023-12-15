Результаты исследования, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что среди возрастных категорий чаще всех работать в этот период будут сограждане до 34 лет (22%).

Согласно опросу, мужчин, которым придется поработать в новогодние выходные, оказалось больше, чем женщин — 20% и 15% респондентов соответственно.

Что касается профессиональных категорий, представителям которых предстоит работать в этот период, то среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

По данным исследования, 40% россиян проведут новогодние выходные у себя дома, на даче и в гостях — по 6% респондентов соответственно, путешествовать по России собираются 4% сограждан, отдохнуть за границей планируют 1% россиян, иные варианты рассматривают 4% респондентов.

По данным SuperJob.ru, оставшиеся 21% россиян или каждый пятый пока не определились с тем, как и где проведут время в период новогодних выходных.

Опрос был проведен 22-27 ноября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 379 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.