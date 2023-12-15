Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, вопросы расширения сотрудничества между двумя странами обсуждались во время визита губернатора Приморья Олега Кожемяко в Пхеньян в начале текущей недели.

"Что касается водного транспорта, мы хотим проложить путь из Владивостока до порта Косон через порты Раджин, Чхончжин и Вонсан. Воздушное сообщение между Владивостоком и Пхеньяном уже есть, но компания Air Koryo (государственная национальная авиакомпания КНДР — ИФ), когда прибавятся туристы, сможет организовать дополнительные рейсы", — сказал Ким Рён Ен, слова которого приводит пресс-служба.

Он не уточнил, будет ли организовано грузовое сообщение на маршруте или только пассажирское.

В настоящее время прямого морского сообщения между Приморьем и КНДР нет. В то же время функционирует железнодорожное сообщение от станции Хасан в Приморье до порта Раджин, но только для грузовых перевозок.