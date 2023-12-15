Проект ориентирован на взрослых и детей и познакомит посетителей с яркими работами палехских художников, произведениями лаковой миниатюры, а также технологией ее изготовления.

"Камерное пространство залов Восточного павильона Михайловского замка позволит посетителям погрузиться в атмосферу русской волшебной сказки, созданной руками художников, даст возможность взрослым вспомнить детство, а детям — познакомиться с богатством традиционной культуры прошлого", — говорится в сообщении.

Отдельно можно увидеть произведения лаковой миниатюры и изучить технологию ее изготовления — от яичной темперы до готового произведения и узнать тонкости росписи. Часть экспонатов выполнена специально для проекта современными художниками Палеха: Яром Пикулевым, Натальей Бабановой, Еленой Щаницыной.

Петербуржцы также увидят коллекцию из четырнадцати тарелок "За пером Жар-птицы", созданную Николаем Лопатиным. Частью проекта стал альбом для чтения и творчества "Секреты лаковой шкатулки", адресованный детям от двенадцати лет.

В рамках проекта предусмотрена программа мастер-классов.