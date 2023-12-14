"Мы временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года — даты, которую озвучило правительство Финляндии в вопросе закрытия пограничных пунктов. По два отправления Lux Express в каждую сторону состоятся 15 декабря: из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки — в 8:00 и 14:00. Ночные отправления — в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Санкт-Петербурга- уже отменены", — сказала она.

По ее словам, купившие билеты на более поздние рейсы пассажиры могут поменять их на билеты по другим направлениям, получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку на автобусах или оформить возврат денежных средств.

Ранее в четверг о временной приостановке автобусных перевозок между РФ и Финляндией заявил автобусный перевозчик Ecolines.

Как сообщалось, Финляндия, согласно решению правительства, открыла в четверг два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией — Ваалимаа и и Ниирала. Затем Bloomberg со ссылкой на финского министра внутренних дел Мари Рантанен сообщил, что власти Финляндии с пятницы закрывают границу с Россией до 14 января из-за прибывающих к границе просителей убежища.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Lux Express работает в шести странах, где обслуживает более 20 маршрутов. В том числе в России компания осуществляет рейсы из Петербурга в Хельсинки, Ригу и Таллин.