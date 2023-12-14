"Переход поездов в собственность финской стороны РЖД не согласовывался", — заявили "Интерфаксу" в компании.

РЖД пояснили, что скоростные поезда Allegro были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург — Хельсинки и находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd — компании-перевозчика, созданной РЖД и финским ж/д оператором VR Group в ноябре 2006 г. Их эксплуатация на маршруте планировалась до 2041 г.

"В марте 2022 г. финский государственный железнодорожный оператор VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro, — напомнили в РЖД. — Это было сделано в нарушение межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 г. и договора между "Российскими железными дорогами" и VR о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок от 13 марта 2015 г.".

В компании отмечают, что неоднократные предложения РЖД возобновить эксплуатацию поездов Allegro в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной. В результате их простоя компания Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства. "Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней", — подчеркнули в РЖД.

Ранее в четверг VR Group сообщила, что выкупила поезда Allegro, принадлежавшие совместному предприятию VR и РЖД. "14 декабря VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога", — говорилось в ее сообщении.

Согласно сообщению, VR реализовала право залога, согласно которому четыре поезда Sm6, ходившие в РФ под брендом Allegro, перейдут в собственность компании.