"На опыте прошлого и этого года мы отлично видим, что создание модульных некапитальных средств размещения, а именно глэмпингов и кемпингов, помогает быстро нарастить число мест для приема туристов. Конечно, это особый вид отдыха, которым пользуются не все категории гостей. Но этим летом все подобные места были заняты полностью. Поэтому власти выдели еще 101,85 млн рублей на их строительство к летнему сезону 2024 года", — сказал Лысков.

По его словам, из множества заявок от предпринимателей конкурсная комиссия отобрала несколько проектов, которые будут реализованы не только на морском побережье, но и в глубинке области. Новые глэмпинги появятся в Отрадном, на Куршской косе и у замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске.

Так, одна из компаний получила грант в размере 45 млн рублей на сооружение сразу нескольких глэмпингов, ряд из которых появятся у Светлогорска и Отрадного. Другой бизнесмен планирует развивать территорию вокруг орденского замка Прейсиш-Эйлау, который в настоящее время активно восстанавливается. У его стен построят модульные домики, а также детскую деревню лесных гномов, отметил Лысков.

"В октябре этого года правительство области также выделило 105,2 млн рублей на строительство модульных средств размещения. Есть уверенность, что к лету 2024 года, а может быть и ранее, они примут первых посетителей. Ведь строятся у нас и глэмпинги круглогодичного размещения", — заключил чиновник.

В октябре губернатор Антон Алиханов сообщил в интервью "Интерфаксу", что перспективы роста числа туристов в регионе "связаны с местами размещения, которых требуется все больше и больше".

"Мы работаем над этим вопросом. Сегодня регион получил большую поддержку со стороны федерального правительства по линии нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Много проектов поддержано, в основном они связаны с возведением глэмпингов, кемпингов и других некапитальных объектов. До конца 2024 года у нас будет введено порядка 300 номеров круглогодичных модульных некапитальных средств размещения", — сказал глава региона.