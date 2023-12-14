"Очередей нет. МАПП Торфяновка Выборгской таможни — перед пунктом пропуска восемь грузовых машин, ноль легковых. МАПП Вяртсиля Карельской таможни — машин нет", — сказали в управлении.

Как сообщалось, ночью в четверг было возобновлено пассажирское и грузовое движение на границе РФ и Финляндии через пункты пропуска Торфяновка (Ленинградская область) и Вяртсиля (Карелия).

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы массовым наплывом к финской границе мигрантов из третьих стран.