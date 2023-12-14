"У нас 19% рост поездок с размещением в гостиницах по итогам 10 месяцев по сравнению с 2022 годом. Таких темпов роста мы раньше не наблюдали. Мы понимаем, что отчасти это объективные факторы, связанные с недоступностью ряда стран для наших туристов. Ну и, конечно, факторы развития инфраструктуры, внутреннего предложения туристических услуг начинают играть значимую роль", — рассказал он, выступая на международном туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Как отметил Вахруков, по сравнению с прошлым годом темпы введения в эксплуатацию новых гостиничных номеров выросли на 40%.

"У нас за 9 месяцев текущего года введено порядка 10 тыс. новых номеров. За весь прошлый год мы ввели 12 тыс. И понятно, что по документам они все вводятся в четвертом квартале, поэтому можно говорить о том, что мы на 40% увеличили темпы ввода номеров по сравнению с прошлым годом. Это показатель того, что инвесторы поверили в туротрасль и меры поддержки начинают давать эффект", — пояснил он.

Замминистра напомнил, что министерство проводит ряд крупных проектов по поддержке туротрасли, среди них льготное кредитование больших гостиниц от 120 номеров.

"У нас сейчас отобрано 87 проектов с инвестициями более 400 млрд рублей. И мы добились решения об увеличении лимита на льготное финансирование гостиниц до 48 тыс. номеров. И сейчас объявили сбор заявок на финансирование таких проектов", — сказал он.

Вахруков добавил, что до конца этого года и в следующем году планируется ввод 15 тыс. номеров в новых модульных гостиницах.