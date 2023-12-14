Такого эффекта она ожидает от реализации мастер-плана по заказу Минэкономразвития РФ.

Титова указала, что на текущий момент на макрорегион приходится около половины турпотока России, или 38 млн из 70 млн поездок в год.

"(Прогноз составляет) 57 млн поездок на 2030 год по туристическому потоку", — сказала Титова.

Из этого объема, как ожидается, 50,5 млн поездок будут совершены за счет внутреннего туризма, 6,5 млн — за счет иностранцев.

"Мы считаем прямые эффекты от реализации мероприятий туристической схемы — от тех, на которые мы влияем, которые мы просчитываем. Про туристический поток было сказано, бюджетный эффект — порядка 20 млрд рублей от тех мероприятий, которые мы закладываем, в бюджеты всех уровней", — добавила Титова.

Вклад от отрасли туризма в ВРП, согласно расчетам, вырастет с 1,7 трлн до 3,9 трлн рублей.

Ожидается также рост возвратности и продолжительности путешествий.

"Мы видим, что к 2030 году почти 79% туристических поездок будут приходиться на длинный отпуск или длинные выходные — от трех дней до двух недель", — сказала Титова.

По ее данным, по состоянию на 2022 год номерной фонд макрорегиона составлял свыше 251 тыс. номеров, его среднегодовая загрузка составила 39%. Ожидается, что в 2030 году потребность в увеличении фонда составит 106 тыс. номеров, его средняя загрузка вырастет до 61%, новые мощности сгенерируют 70 тыс. новых рабочих мест.

Титова уточнила, что в целом макротерритория хорошо обеспечена номерным фондом, рынок в основном "белый", а треть от названной потребности уже заложена в существующих инвестиционных проектах.

Так, часть номерного фонда появится в рамках предполагаемого создания 12 всесезонных курортов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах на маршрутах "Серебряного ожерелья России" и "Государевой дороги".

Предполагается, что на рост турпотока повлияет также усиление железнодорожных направлений в связи с вводом высокоскоростной магистрали "Москва — Петербург", усиление существующих авиаузлов, включая аэропорт в Пскове, развитие возможностей малой авиации, охват территорий сотовой связью.

Как сообщалось, федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" разрабатывается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ) по заказу министерства экономического развития в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ожидается, что результаты разработки будут представлены в правительство РФ в первом квартале 2024 года.