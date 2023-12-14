"Рынок Ближнего Востока активно развивается. Пассажиропоток между "Пулково" и направлениями ОАЭ и Ирана демонстрирует рост 80%", — сказала она.

Речь идет об объеме перевозок на декабрь в сравнении с показателем за аналогичный период 2022 года.

"Прорабатывается вопрос запуска новых ближневосточных направлений. Потенциал рынка — до 1 млн пассажиров в год", отметила она.

Халваши напомнила, что в 2023 году открылись 11 новых направлений, появились 11 новых иностранных компаний, впервые в истории запустились рейсы в Абу-Даби, запущен первый прямой регулярный рейс в Северную Африку (Алжир).

Ранее в четверг директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что с рядом стран Ближнего Востока прорабатывается введение безвизового режима. По его данным, в 2023 году около 50 тыс. путешественников приехали в Россию по соглашению о групповых туристических поездках с Китаем и Ираном.

Как сообщалось, туристический поток в Петербург по итогам 2023 года может составить 9,4 млн человек, из которых — 574 тыс. иностранцев. Таким образом рост доли зарубежных туристов составит 68% по сравнению с 2022 годом. Среди стран дальнего зарубежья в первую пятерку по числу поездок в Петербург попали Китай, Иран, Турция, Индия и ОАЭ.