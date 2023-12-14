Проект соответствующего приказа опубликован на портале regulation.gov.ru, в декабре он должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Сбор за взлет-посадку, согласно документу, планируется на уровне 852 рубля за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). По данным на официальном сайте аэропорта Новокузнецка, сейчас этот показатель составляет 697,4 рубля за тонну МВМ. Таким образом, он может вырасти на 22%.

Сбор за стоянку самолета останется на уровне 5% от сбора за взлет-посадку за 1 час. Для иностранных самолетов сбор при стоянке более 3 часов после посадки определен в 15% от сбора за взлет-посадку за 1 сутки.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности, согласно документу, увеличится почти вдвое, с 321,4 рубля за тонну МВМ до 609 рублей.

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса практически не изменится: его предлагается увеличить со 139,7 рубля до 140 рублей с пассажира на внутренних воздушных линиях (ВВЛ), а на международных (МВЛ) — со 139,7 рубля до 143 рублей.

Тариф за обслуживание пассажиров предлагается увеличить на ВВЛ до 249 рублей за пассажира, а на МВЛ — сразу до 350 рублей. В настоящее время этот тариф как на внутренних, так и на и международных линиях составляет 234,4 рубля с пассажира.

Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом может вырасти с 2,643 тыс. рублей за 1 тонну до 2,989 тыс. рублей (на 13%).

Новокузнецкий аэропорт (находится под управлением ООО "Аэрокузбасс") входит в периметр структуры En+ Group — "Эн+ Холдинг", ведет строительство нового аэровокзала и планирует ввести его в эксплуатацию в начале 2024 года. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 416,2 тыс. человек, в январе-июне 2023 года — 255,726 тыс. По данным пресс-службы аэропорта, за 11 месяцев текущего года было обслужено 481,805 тыс. человек.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.