"Они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с "Аэрофлотом" прежде всего, с другими компаниями, с министерством транспорта. Мы продлим, безусловно, "плоские" тарифы", — сказал Путин.

"Я вас понимаю, хорошо бы их расширить, — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, представляющего Магаданскую область. — Это тоже вопрос непростой, (нужно — ИФ) бюджетное финансирование дополнительное. Посмотрим".

Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" реализуется на рейсах компании в города Дальнего Востока и Калининград (ранее также в Симферополь) с 2015 года. Ими могут воспользоваться все желающие пассажиры.

Билеты по "плоским" тарифам продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, при этом государством они не субсидируются. Затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году оценивались первым вице-премьером Андреем Белоусовым в сумму более 10 млрд руб.