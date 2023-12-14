"Туроператоры отмечают востребованность Пермского края среди туристов. Рост бронирований на зимние туры составил 250% по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

По данным регионального Минтуризма, в регионе и столице края подготовили ряд зимних и новогодних мероприятий.

В частности, гости и жители города могут прогуляться по атмосферным местам Перми, украшенным к новогодним праздникам. Также в рамках проекта Театра-Театра "Платформа для спектаклей-променадов" создано три авторских аудиоспектакля, а туристический автобус 300Т провезет пассажиров по историческим улицам столицы Прикамья.

Процесс новогоднего оформления города подошел к завершающей стадии. В пятницу на главной елке на эспланаде зажгутся огни и начнет работу центральный ледовый городок. Этой зимой он посвящен русским народным сказкам и фольклору и носит название "Лукоморье", напоминая о поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

Кроме того, с 20 декабря в Перми откроется резиденции Деда Мороза на базе архитектурного объекта "Дача Синакевича".

Также в крае работают свыше 20 горнолыжных комплексов, где туристы могут покататься на лыжах и сноуборде. Горнолыжный сезон 2023/2024 в Пермском крае открыт со 2 декабря. В Губахинском городском округе в конце декабря откроется первая в России башня обзора на вершине горнолыжного курорта.

Отмечается, что в этом зимнем сезоне открыты новые глэмпинги в Суксунском и Горнозаводском городских округах, а также на территории парка отдыха "Белогорье" в Кунгурском муниципальном округе.

Глава региона поручил профильным ведомствам и администрациям территорий проработать вопрос праздничного оформления муниципалитетов Прикамья, в том числе оборудовать подсветкой объекты культурного наследия.

"Новый год — это важный праздник, особенно, для детей, поэтому мы должны постараться, чтобы они запомнили на всю жизнь эти трогательные и яркие события", — приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Махонина.