В четверг в ходе пресс-конференции Путина была поднята проблема обмеления Куйбышевского водохранилища. Глава государства отметил, что правительство страны работает над вопросом сохранения уровня Волги.

Пресс-служба ульяновского губернатора со ссылкой на главу региона Алексея Русских отметила, что ранее руководители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей письменно информировали главу государства об этой проблеме.

"Для Ульяновской области и наших соседей это крайне важная тема. Полноводность и чистота Куйбышевского водохранилища — это одно из важнейших условий развития регионов. В случае снижения уровня воды в водохранилище есть риск дефицита водных биологических ресурсов, негативной работы судоходства, а также угроза ограничений в работе водозаборов", — приводятся в сообщении слова Русских.

Он поблагодарил главу государства, "что этот вопрос взят на особый контроль".