"Наше предложение в рамках этой работы — проработка приоритетных проектов всесезонных курортов, как мы их называем. Всего у нас выделено их 12 на макротерритории, из которых десять — это СЗФО, два — ЦФО: Тверская область и Клин", — сказала Титова на международном туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй!" в Петербурге в четверг.

Она уточнила, что сеть из этих 12 "точек роста" аккумулируют порядка 2 тыс. номеров и 2,2 млн туристических поездок в 2030 году.

"Если говорить про направления — это проекты, связанные с маршрутами "Серебряного ожерелья", то есть мы доукомплектовываем туристическую сеть маршрутов дополнительными локациями. Мы с регионами долго выбирали эти участки, места размещения этих приоритетных проектов", — сказала Титова.

Так, в Тверской области курорт предлагается создать в городе Вышний Волочёк с его атмосферой купеческого города на воде.

В Новгородской области предлагается создать курорты в экопоселении на Валдайских озерах с акцентом на озеро Вельё, а также в Боровичах, где туристам намерены предложить одновременно усадебную культуру и активный отдых на реке Мсте.

Псковская область может получить курорт в Печорах у древнего города-крепости, а также на Чудском озере как на одном из самых крупных озер в Европе.

В Ленинградской области предлагается создать курорты в районе Кургальского заказника на Балтийском побережье, а также в Тихвине, который должен стать современным духовным и культурным центром региона.

В Карелии предлагается развить имеющуюся туристическую локацию в мраморном каньоне Рускеала, а также создать термальный комплекс на водопаде Белые Мосты.

"Мы старались в сторону Карельского перешейка не смотреть, а, наоборот, его разгрузить, так как сегодня он перегружен", — пояснила Титова.

В Московской области предполагается отдых и оздоровление в Клине как музыкальной столице Подмосковья.

В Петербурге речь идет о двух всесезонных курортах: в Петергофе и Кронштадте. В последнем предлагается создать аквакурорт в историко-культурном кластере.

Федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" разрабатывается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ) по заказу министерства экономического развития в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ожидается, что результаты разработки будут представлены в правительство РФ в первом квартале 2024 года.