"Внутренний туризм развивается большими и хорошими темпами. И я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере за повышение качества их работы. Надеюсь, что так будет и дальше", — сказал он, подводя итоги года в прямом эфире в четверг.

Отвечая на вопрос про открытие аэропорта Краснодара, президент подчеркнул, что "главный критерий – обеспечение безопасности пассажиров".

"Такое поручение Минобороны имеет: постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. И если сейчас они к этому подходят, то они мне доложат. Но надо посмотреть еще, проанализировать", — пояснил он.

В среду "Интерфаксу" в администрации Кубани сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря 2023 года.

Краснодарский аэропорт закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. Единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае является Сочи.